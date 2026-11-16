Capituva Run conquista três pódios na Corrida dos 75 anos da Igreja Quadrangular

Atletas da equipe Capituva Run conquistaram bons resultados na primeira Corrida e Caminhada de 5 km, realizada neste domingo (15), na Praça de Eventos de Itapeva, em comemoração aos 75 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil.

A equipe contou com três atletas entre os destaques de suas respectivas categorias:

* Leandro dos Santos Camargo – 1º lugar na categoria 30 a 34 anos;

* João Carlos dos Santos – 5º lugar na categoria 45 a 49 anos;

* Mauro Deniz – 3º lugar na categoria 60 a 64 anos.

Os resultados marcaram a participação da Capituva Run na competição, demonstrando o desempenho dos corredores em diferentes faixas etárias.

Parabéns aos atletas pelas conquistas!