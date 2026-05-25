GCM presta apoio em acidente com capotamento na Rodovia Eduardo Saigh

A Guarda Civil Municipal prestou apoio, na tarde da última sexta-feira (23), a uma ocorrência de acidente de trânsito nas proximidades da Rodovia Eduardo Saigh, durante atuação de suporte à Tropeada Paulista.

Segundo informações da corporação, por volta das 13h, a equipe se deparou com um veículo que havia acabado de capotar às margens da rodovia. Os agentes realizaram imediatamente a aproximação e constataram que o motorista já estava fora do automóvel, apresentando apenas desorientação momentânea em decorrência do acidente, sem ferimentos aparentes.

A GCM acionou o Policiamento Rodoviário e o serviço de resgate, permanecendo no local para auxiliar na ocorrência. Durante o atendimento, os guardas realizaram o isolamento da área e orientaram o trânsito, garantindo a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela via.

O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local e efetuou os primeiros atendimentos ao condutor, que recusou encaminhamento médico. Após a retirada do veículo e a conclusão dos procedimentos necessários, o trânsito foi normalizado.

A ação integrada entre os órgãos de segurança e emergência reforça a importância do trabalho conjunto para garantir agilidade no atendimento e mais segurança à população em situações de risco.