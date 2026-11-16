Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Itapeva no dia 12/12

A partir das 19h, os tradicionais caminhões iluminados da Coca-Cola percorrem as ruas de Itapeva no dia 12 de dezembro de 2026, levando um pouco da magia do Natal para a cidade.

A saída será em frente ao supermercado Maxbom Max, na Avenida Vaticano, com percurso por diversas ruas e chegada à Praça de Eventos, onde será realizada a última parada.

A caravana é um dos momentos aguardados pelas famílias, especialmente pelas crianças, que se encantam com as luzes, a música e o clima natalino. Uma programação que já se tornou tradição e faz parte das comemorações de fim de ano!