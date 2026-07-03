Carreta fica travada em curva na saída do Portal Itapeva e trânsito exige atenção

Uma carreta ficou travada na saída do bairro Portal Itapeva, em Itapeva, na tarde desta sexta-feira (3), após não conseguir concluir a curva de acesso à Rodovia Luiz José Sguário, sentido Nova Campina.

A situação provocou lentidão no trecho, que registra fluxo intenso de veículos devido ao desvio implantado na Avenida Higino Marques, no Jardim Maringá. O desvio foi necessário para a realização de serviços de melhorias na via.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e ter paciência até que a carreta seja retirada e o trânsito seja normalizado.