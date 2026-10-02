Cartório Eleitoral de Itapeva orienta eleitores para as Eleições 2026

Colinha em papel, documentos, local de votação e uso do celular estão entre os principais pontos destacados

Com a proximidade do 1º turno das Eleições 2026, neste domingo (4), o Cartório Eleitoral de Itapeva reforça orientações para os eleitores. As informações foram apresentadas por José Roberto Biolchini, Assistente I do Cartório Eleitoral de Itapeva, da 53ª Zona Eleitoral de São Paulo.

São seis votos na urna

O eleitor votará, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual, senador para a 1ª vaga, senador para a 2ª vaga, governador e presidente da República.

A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Cartório recomenda levar a colinha em papel

Com seis votos, a recomendação é que o eleitor leve uma colinha eleitoral em papel, com os números dos candidatos anotados na ordem de votação. A medida ajuda a agilizar o atendimento e evitar filas.

O modelo pode ser preenchido previamente pelo próprio eleitor.

Celular não pode entrar na cabine

É proibido levar para a cabine celulares, câmeras, smartwatches com câmera, óculos inteligentes ou outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

O aparelho deverá ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora. O eleitor que se recusar a entregar o equipamento não poderá votar.

Documento com foto é obrigatório

O eleitor deve apresentar documento oficial com foto, físico ou digital. Entre os documentos aceitos estão RG, passaporte, CNH, carteira profissional e e-Título com foto.

O título de eleitor de papel não é obrigatório, mas pode facilitar o trabalho dos mesários.

Confira o local de votação

A consulta pode ser feita pelo e-Título, na opção “Onde votar”, pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE ou diretamente no Cartório Eleitoral.

A recomendação é conferir o local antes de sair de casa.

Quem estiver fora do município pode justificar

Eleitores que estiverem fora do município onde votam poderão justificar a ausência pelo e-Título, no dia da eleição, das 8h às 17h. Também é possível fazer a justificativa presencialmente em qualquer local de votação.

Quem não tem biometria pode votar

O eleitor sem biometria cadastrada poderá votar normalmente, desde que o título não esteja cancelado. A identificação poderá ser feita manualmente pelo mesário, mediante documento com foto.

Manifestação política

É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política, por meio de camisetas, bottons, bandeiras ou adesivos. Não são permitidas aglomerações com vestuário padronizado que caracterizem manifestação coletiva.

Teste de Integridade

O Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas é uma auditoria realizada pela Justiça Eleitoral para comparar votos registrados em cédulas de papel com os resultados das urnas eletrônicas. O procedimento ocorre durante o horário da votação e é aberto ao público.

Com informações de José Roberto Biolchini – Assistente I – Cartório Eleitoral de Itapeva – 53ª Zona Eleitoral/SP. WhatsApp oficial: (15) 98171-0235.