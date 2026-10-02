Cartório Eleitoral de Itapeva orienta eleitores para as Eleições 2026

Com a proximidade do 1º turno das Eleições 2026, neste domingo (4), o Cartório Eleitoral de Itapeva reforça orientações para os eleitores. As informações foram apresentadas por José Roberto Biolchini, Assistente I do Cartório Eleitoral de Itapeva, da 53ª Zona Eleitoral de São Paulo.
São seis votos na urna
O eleitor votará, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual, senador para a 1ª vaga, senador para a 2ª vaga, governador e presidente da República.
A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Cartório recomenda levar a colinha em papel
Com seis votos, a recomendação é que o eleitor leve uma colinha eleitoral em papel, com os números dos candidatos anotados na ordem de votação. A medida ajuda a agilizar o atendimento e evitar filas.
O modelo pode ser preenchido previamente pelo próprio eleitor.
Celular não pode entrar na cabine
É proibido levar para a cabine celulares, câmeras, smartwatches com câmera, óculos inteligentes ou outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.
O aparelho deverá ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora. O eleitor que se recusar a entregar o equipamento não poderá votar.
Documento com foto é obrigatório
O eleitor deve apresentar documento oficial com foto, físico ou digital. Entre os documentos aceitos estão RG, passaporte, CNH, carteira profissional e e-Título com foto.
O título de eleitor de papel não é obrigatório, mas pode facilitar o trabalho dos mesários.
Confira o local de votação
A consulta pode ser feita pelo e-Título, na opção “Onde votar”, pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE ou diretamente no Cartório Eleitoral.
A recomendação é conferir o local antes de sair de casa.
Quem estiver fora do município pode justificar
Eleitores que estiverem fora do município onde votam poderão justificar a ausência pelo e-Título, no dia da eleição, das 8h às 17h. Também é possível fazer a justificativa presencialmente em qualquer local de votação.
Quem não tem biometria pode votar
O eleitor sem biometria cadastrada poderá votar normalmente, desde que o título não esteja cancelado. A identificação poderá ser feita manualmente pelo mesário, mediante documento com foto.
Manifestação política
É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política, por meio de camisetas, bottons, bandeiras ou adesivos. Não são permitidas aglomerações com vestuário padronizado que caracterizem manifestação coletiva.
Teste de Integridade
O Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas é uma auditoria realizada pela Justiça Eleitoral para comparar votos registrados em cédulas de papel com os resultados das urnas eletrônicas. O procedimento ocorre durante o horário da votação e é aberto ao público.
Com informações de José Roberto Biolchini – Assistente I – Cartório Eleitoral de Itapeva – 53ª Zona Eleitoral/SP. WhatsApp oficial: (15) 98171-0235.