Casa Aberta Senac reúne oficinas circenses, experiências literárias e atividade de turismo em Itapetininga

Evento gratuito acontece em 28 de agosto e oferece atividades culturais e interativas para diferentes públicos

O Senac Itapetininga recebe, em 28 de agosto, o Casa Aberta Senac, com entrada gratuita e uma programação formada por 14 atividades interativas para a população. Entre os destaques estão oficinas circenses, uma experiência literária que propõe conexões por meio dos livros e um desafio envolvendo o planejamento de uma mala para viagem. O evento acontece simultaneamente nas 63 unidades do estado e convida o público a conhecer de perto a proposta educacional do Senac por meio de vivências práticas, conteúdos e experiências voltadas ao desenvolvimento profissional.

As oficinas circenses com a Usinarte convidam o público a vivenciar experiências práticas e interativas inspiradas no universo do circo. A programação reúne atividades que exploram diferentes habilidades, como força, equilíbrio, concentração, coordenação e agilidade. Em Nas Alturas, os participantes desafiam a gravidade no Tecido Acrobático e na Lira. Em Equilíbrio Radical, podem testar a concentração e o domínio corporal no Slackline, na Perna de Pau e no Rola-Rola. Já em Movimento e Agilidade, a proposta é liberar a energia e experimentar técnicas de AirTrack e Malabares.

Outra atração convida os participantes a uma divertida brincadeira de conexão por meio dos livros. Ao chegar, cada pessoa recebe um cartão com a capa e o título de uma obra e deve circular pelo evento em busca da única pessoa que possui um cartão exatamente igual ao seu. Ao encontrar seu par, a dupla segue até a biblioteca para validar a participação e registrar o momento em uma foto personalizada, que será transformada em um marcador de páginas comemorativo para levar de lembrança.

Já na área de Turismo e Hospitalidade, uma atividade coloca os participantes em uma situação prática e divertida de planejamento de viagem, com a participação da agência de viagens CVC. A partir de uma combinação surpresa de destino, meio de transporte e estilo de viagem, cada participante deverá selecionar os itens adequados e montar uma mala coerente com o roteiro antes que o tempo termine. A experiência propõe um desafio contra o relógio e trabalha, de forma dinâmica, habilidades como organização, agilidade e visão estratégica. As três ações acontecem ao longo do dia, das 9h às 20h.

A programação também vai contar com a tradicional Feira de Troca de Livros e Gibis. Para participar, basta levar à unidade livros e/ou gibis em bom estado e escolher outros títulos para levar para casa. A troca é realizada entre materiais do mesmo tipo: livros por livros e gibis por gibis. Não são aceitos materiais didáticos, políticos ou religiosos, enciclopédias, dicionários, guias e revistas.

“É uma oportunidade para a comunidade conhecer o Senac, explorar nossas possibilidades de formação e vivenciar experiências por meio do nosso Jeito Senac de Educar. Também buscamos aproximar os jovens do mercado de trabalho, apresentando diferentes caminhos e possibilidades para o futuro”, afirma Jefferson Riule, Gerente do Senac Itapetininga.

A programação completa pode ser conferida no Portal Senac: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/ipe-2/.

Serviço:

Casa Aberta Senac

Quando: 28/8

Horário: 8h às 21h

Programação: https://eventos.sp.senac.br/casa-aberta-senac/

Senac Itapetininga

Endereço: Rua Dom Joaquim, 495 – Centro, Itapetininga/SP

Informações: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/ipe-2/