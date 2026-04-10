Casal é preso em Capão Bonito por tráfico de drogas

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um casal e na apreensão de entorpecentes em um imóvel utilizado como funilaria e depósito de recicláveis, em Capão Bonito.

De acordo com informações da polícia, a ocorrência foi registrada na tarde de 10 de abril de 2026, após denúncias anônimas e investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apontavam movimentação suspeita no local, situado na Rua Jair Gomes.

Durante diligências, as equipes realizaram monitoramento e, posteriormente, entraram no imóvel com autorização de uma moradora, conforme relato policial. No local, foram encontradas substâncias análogas à maconha, armazenadas no interior de um armário na cozinha.

Ainda segundo a polícia, foram apreendidos quatro tabletes da droga, além de cinco aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

O homem e a mulher que estavam no local foram conduzidos à delegacia, onde a autoridade policial registrou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.