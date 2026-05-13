Prefeito e vice de Ribeirão Branco têm mandatos cassados pela Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral determinou a cassação dos mandatos do prefeito de Ribeirão Branco, Tuca Ribas, e do vice-prefeito Alessandro Luiz Teixeira, após reconhecer irregularidades durante o período eleitoral de 2024.

A decisão, assinada pelo juiz eleitoral Daniel Torres dos Reis, também estabelece a inelegibilidade dos dois políticos por oito anos. Apesar da sentença, ambos seguem nos cargos enquanto o processo tramita em instâncias superiores.

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, a chapa teria sido beneficiada pelo uso de recursos públicos durante a festa de aniversário do município, realizada em período próximo às eleições.

A investigação apontou que estruturas como palco, iluminação, equipamentos de som e demais itens utilizados no evento teriam favorecido a promoção política da candidatura vencedora, causando desequilíbrio na disputa eleitoral.

Na sentença, o magistrado ainda cita a participação direta do vice-prefeito durante o evento. Conforme consta no processo, Alessandro Teixeira teria aparecido ao lado de Tuca Ribas realizando gestos associados ao número da campanha eleitoral.

A defesa informou que já prepara recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Caso a condenação seja mantida de forma definitiva, Ribeirão Branco poderá passar por uma nova eleição municipal.

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Tuca Ribas afirmou que aguarda a publicação do acórdão para recorrer da decisão em Brasília.

“A gente aguarda o acórdão sair nos próximos dias, aí a gente vai ver o que está escrito no acórdão e imediatamente recorrer dessa decisão em terceira instância lá em Brasília”.

Confira os vídeos!

O pronunciamento completo do chefe do Executivo pode ser assistido na íntegra em suas páginas oficiais.