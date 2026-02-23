Cavalo é resgatado de buraco no bairro Parque Longa Vida

Um cavalo foi resgatado após cair em um buraco no bairro Parque Longa Vida. A ocorrência mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e da equipe de Recolha, que atuaram de forma conjunta para retirar o animal do local.

Segundo as informações, o cavalo teria caído em um buraco profundo na região, o que exigiu um trabalho cuidadoso das equipes para garantir a segurança durante a operação. O resgate durou aproximadamente entre uma hora e meia e duas horas.

Após ser retirado, foi constatado que o animal apresentava alguns ferimentos, incluindo machucado em uma das pernas, além de sinais aparentes de magreza extrema.

Na sequência, o cavalo foi encaminhado ao Centro de Proteção Animal (CPA), onde receberá atendimento veterinário e os cuidados necessários para sua recuperação.