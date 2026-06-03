Deputado Maurício Neves conquista Centro Esportivo de R$ 1,5 milhão para Itapeva

O município de Itapeva receberá um Centro Esportivo avaliado em R$ 1,5 milhão, fruto da articulação do deputado federal Maurício Neves junto ao governo federal. O projeto foi viabilizado após agenda oficial realizada em março de 2024, quando o parlamentar trouxe à cidade o ministro do Esporte, André Fufuca, para alinhar os detalhes da iniciativa com as autoridades locais. O projeto arquitetônico foi elaborado pelo próprio ministério, enquanto a prefeitura cedeu o terreno e ficará responsável pela licitação e pelo gerenciamento dos trabalhos.

O equipamento ocupará uma área de 3 mil metros quadrados e contará com campo de futebol society de grama sintética, quadra 3×3, pista de caminhada e parquinho infantil. A estrutura foi desenhada para atender múltiplas faixas etárias, combinando lazer e prática esportiva em um único espaço público. A expectativa é que o centro se torne referência para a região, suprindo uma carência histórica de infraestrutura voltada ao esporte comunitário.

Para Maurício Neves, o investimento transcende a construção física. “O objetivo é ampliar a infraestrutura social que contribui para o fortalecimento de vínculos comunitários e redução de desigualdades sociais e regionais, promovendo uma vida ativa e saudável para todas as idades”, afirmou o deputado. A destinação dos recursos federais foi costurada diretamente por seu gabinete, consolidando a ponte entre a demanda municipal e a pasta comandada por Fufuca.

Com a área já cedida pelo Executivo municipal, o próximo passo é a abertura do processo licitatório. A gestão local está conduzindo todo o procedimento burocrático e documentação para, em seguida, dar início à fase de contratação da empresa que executará o projeto. Quando concluído, o Centro Esportivo terá capacidade para absorver projetos sociais, escolinhas de futebol e atividades físicas orientadas, ampliando o acesso da população de Itapeva a equipamentos públicos de qualidade.

Além de Itapeva, Capão Bonito e Itararé também foram contempladas com o mesmo projeto.