Deputado Maurício Neves libera R$ 750 mil para primeiro Centro TEA de Itapeva

O deputado federal Maurício Neves (PP) anunciou na última sexta-feira, dia 22. o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 750 mil, para a implantação do primeiro Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do espectro Autista (TEA), em Itapeva.

O montante total da verba destinada pelo parlamentar é de R$ 1,5 milhão para a implantação do Centro TEA de Itapeva. O anúncio ocorreu durante evento que oficializou o a nova direção do Progressistas no município, que será comandado pela ex-vereadora Débora Marcondes, também pré-candidata a deputada estadual pela legenda.

A prefeita Adriana Duch (PP) confirmou que o recurso já está depositado na conta da Prefeitura para os trâmites legais. A gestora municipal participou do encontro ao lado de lideranças locais e regionais. O futuro centro será inédito na cidade e tem como objetivo oferecer atendimento especializado a pessoas com autismo, ampliando a rede de acolhimento na região Sudoeste Paulista.

Em sua fala, Maurício Neves destacou que seu mandato está comprometido com a ampliação de políticas públicas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista. “Destinar R$ 1,5 milhão para o inédito Centro TEA de Itapeva, que será uma referência no tema, nos enche de orgulho e nos motiva a continuar fortalecendo a rede de acolhimento em toda região”, afirmou.

A ex-vereadora Débora Marcondes, que lidera o Progressistas local e solicitou a emenda, celebrou o repasse. O valor restante de R$ 750 mil deverá ser liberado em parcela complementar, conforme cronograma a ser definido. A expectativa é de que as obras ou adaptações do espaço tenham início entre o fim deste ano e começo do ano que vem, após aprovação dos projetos técnicos pela administração municipal.