Centro TEA entra em fase de credenciamento em Itapeva

O projeto para implantação do Centro de Referência para atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Itapeva está avançando e entrou em fase de estruturação administrativa. A Secretaria Municipal de Saúde finalizou o plano de trabalho e deu início ao processo de credenciamento para contratação de empresa especializada.

Conforme documento oficial publicado pela secretária de Saúde, Karen Grube, o edital prevê a contratação de serviços especializados na área da saúde, voltados ao atendimento de pacientes com TEA e seus familiares. A iniciativa marca um passo importante para a concretização do espaço, que deverá oferecer suporte multiprofissional.

A expectativa é que, dentro de um prazo estimado entre 45 e 60 dias, seja realizado o chamamento público para que empresas interessadas possam participar do processo.

O futuro Centro TEA terá como foco o atendimento integrado, reunindo diferentes especialidades para garantir acompanhamento adequado às crianças com autismo.

Considerado um projeto aguardado por muitas famílias, o Centro de Referência TEA começa a sair do papel e se aproxima da fase de implantação, sendo visto como a realização de um importante objetivo na área da inclusão e cuidado especializado.