Chuva forte com rajadas de vento causa alagamentos e deixa desalojados em Nova Campina

Uma chuva acompanhada de rajadas de vento causou pontos de alagamento e deixou pessoas desalojadas nesta quarta-feira (25), em Nova Campina, no interior de SP. Segundo a prefeitura, o acumulado chegou a 60 milímetros em pouco tempo, e a região central foi a mais afetada.

Segundo a administração municipal, o volume intenso de chuva provocou alagamentos isolados. O relevo da cidade também contribui para o problema, já que a área central está em uma região mais baixa.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, houve registros de alagamentos nos bairros Tijuca, Vila Trancho e no Centro. Na Rua João Cavalheiro, uma residência foi atingida. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou vistoria técnica e encaminhou um morador desalojado para a casa de familiares.

A equipe estadual também informou que não há registro de vítimas. As equipes seguem monitorando a situação e realizando ações de limpeza e desobstrução nas áreas atingidas.

À TV TEM, a prefeitura citou que uma família precisou deixar o imóvel após o quintal ficar alagado. A casa fica em nível abaixo da rua, o que favoreceu o acúmulo de água. A Defesa Civil e o setor de engenharia realizam vistoria no local nesta quinta-feira (26), e o município poderá conceder auxílio-aluguel em caso de interdição.

(Via portal g1 / Imagens: Defesa Civil e Adriano Godoi Ferreira)