Defesa Civil atende ocorrências após chuvas intensas e ventos fortes em Itapeva

A Defesa Civil de Itapeva permaneceu mobilizada durante o fim de semana para atender ocorrências provocadas pelas chuvas intensas e pelos fortes ventos registrados no município.

Segundo o órgão, as equipes atuaram em diferentes pontos da cidade com atendimentos, vistorias, orientações e ações emergenciais para reduzir riscos à população.

Entre as ocorrências registradas estão quatro deslocamentos de massa, três destelhamentos, 11 quedas de árvores, três aberturas de galerias e uma ocorrência de infiltração em imóvel.

No bairro Taquariguaçu, foram registradas inundações em 17 imóveis, que resultaram em duas famílias desalojadas. A Defesa Civil também atendeu ocorrências de alagamento e enxurrada na região da Barragem Pilão d’Água, no trecho entre o Posto Phoenix e o Paço Municipal.

As equipes permaneceram em campo acompanhando as áreas afetadas e adotando medidas para reduzir os riscos e garantir a segurança dos moradores.

Em caso de emergência, a orientação é procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.