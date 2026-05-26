Câmara de Itapeva realiza sessão solene para entrega de Título de Cidadania Itapevense

A Câmara Municipal de Itapeva realizará, no próximo dia 27 de maio de 2026, quarta-feira, uma Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadania Itapevense a Matheus Lutti Zanforlin.

A homenagem será concedida por meio do vereador Ronaldo Coquinho, em reconhecimento aos relevantes serviços e contribuição do homenageado ao município.

A cerimônia acontecerá às 19h30, no Plenário da Câmara Municipal de Itapeva, localizado na Avenida Vaticano, 1135, no Jardim Pilar.

O convite é aberto às autoridades, familiares, amigos e à população que desejar prestigiar este momento especial.