Clube da Viola de Itapeva: 43 anos mantendo viva a música sertaneja de raiz

Fundado em 1983, o Clube da Viola de Itapeva atravessou mais de quatro décadas mantendo viva uma das expressões culturais mais genuínas do interior paulista: a música sertaneja de raiz. Ao completar 43 anos de história, a entidade se consolida não apenas como espaço de apresentações musicais, mas como guardiã da identidade cultural de Itapeva e da região.

O Clube nasceu a partir da iniciativa de José Sebastião dos Santos, o Zé Lampião, e Marion Camargo Santos, com um propósito claro: oferecer momentos de cultura e lazer à população, valorizando os violeiros e cantores da terra. Desde sua origem, a proposta sempre foi inclusiva e popular, com apresentações abertas ao público e sem cobrança de cachê aos artistas, uma marca que atravessou o tempo e reforçou o caráter comunitário da entidade.

Entidade civil sem fins lucrativos, o Clube da Viola sempre teve como missão levar entretenimento e preservar a tradição da música sertaneja autêntica, aquela que dialoga diretamente com a história da região, marcada pelo caminho dos tropeiros que cruzavam o país do Rio Grande do Sul até Sorocaba. Não por acaso, a viola caipira encontrou em Itapeva solo fértil para se manter viva.

Nos primeiros anos, o comando ficou a cargo dos arteiros Luizinho, conhecido como Picapau, e Flávio Mantovani, o Gaúcho. Já em 1984, o Clube promoveu o primeiro Festival de Música Sertaneja de Itapeva, reunindo duplas e cantores de toda a região e ampliando o alcance do projeto. As apresentações semanais, sempre com entrada gratuita, lotavam os espaços e, por um período, chegaram a ser transmitidas ao vivo pela rádio local, levando o som da viola para além dos limites do município.

Com o passar dos anos, o Clube da Viola tornou-se um verdadeiro divisor de águas para a música sertaneja raiz em Itapeva. Além de valorizar artistas locais, passou a receber convidados de diversas cidades, contribuindo para a difusão e o fortalecimento desse gênero musical. Muitos dos artistas que passaram pelo palco do Clube também levaram o nome de Itapeva para eventos em toda a região.

Em 2015, mais um capítulo marcante foi escrito com a realização de um novo festival, que voltou a reunir violeiros e abrilhantou a tradicional Tarde da Viola, reafirmando a força e a permanência do projeto ao longo das gerações.

Atualmente, o Clube da Viola promove apresentações mensais, sempre no primeiro domingo de cada mês, e segue colaborando com eventos filantrópicos da região. O espaço continua sendo ponto de encontro entre gerações, onde crianças, jovens e veteranos dividem o mesmo palco e a mesma paixão pela música de raiz.

Mesmo sem apoio institucional constante, o Clube da Viola de Itapeva segue firme. Celebra 43 anos de história com orgulho, resistência e dedicação à cultura sertaneja. Mais do que um grupo ou uma entidade, o Clube é patrimônio cultural vivo do município, um exemplo de que tradição se mantém com compromisso, amor à arte e profundo respeito à comunidade.

Serviço / Contato

(15) 99791-4377