Clube da Viola celebra 43 anos de história com tarde dedicada à música raiz em Itapeva

O tradicional Clube da Viola comemorou, no último domingo (15), seus 43 anos de história com uma celebração marcada pela música sertaneja de raiz, emoção e encontro entre gerações de artistas. O evento foi realizado no Teatro de Bolso Professora Terezinha Silva e reuniu violeiros, músicos e admiradores da cultura popular.

A programação foi conduzida por Deny Loureiro, que há anos mantém viva a proposta do clube de preservar e difundir a música caipira, considerada um dos pilares da identidade cultural da região. Durante a tarde, diversos músicos se apresentaram, relembrando clássicos do repertório sertanejo tradicional e reforçando o espírito de confraternização que marca a trajetória do grupo.

Criado há mais de quatro décadas, o Clube da Viola se consolidou como um importante espaço de valorização da cultura popular em Itapeva, mantendo viva a tradição da viola e abrindo espaço para que novos artistas também compartilhem seu talento.