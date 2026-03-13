Clube da Viola celebra 43 anos com edição especial em Itapeva neste domingo

O tradicional Clube da Viola realizará, no próximo dia 15 de março, uma edição especial em comemoração aos seus 43 anos de história. O evento está marcado para começar às 14 horas e promete reunir violeiros de Itapeva e de toda a região, celebrando a música sertaneja de raiz e a cultura popular.

A apresentação acontecerá no Teatro de Bolso Terezinha Silva, espaço cultural localizado no centro da cidade. A entrada será gratuita, e a organização orienta que o público chegue com pelo menos 15 minutos de antecedência para garantir lugar.

De acordo com os organizadores, a edição comemorativa contará com a participação de diversos músicos e violeiros, mantendo viva uma tradição que há mais de quatro décadas valoriza a viola caipira e os talentos locais. O encontro também se consolidou ao longo dos anos como um ponto de encontro para amantes da música sertaneja raiz e da cultura regional.

O Clube da Viola é considerado um dos movimentos culturais mais duradouros de Itapeva, promovendo apresentações que preservam e difundem o estilo musical marcado pela viola e pelas histórias do interior.