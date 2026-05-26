Homem é preso após tentar fugir da polícia com porções de cocaína em Itapeva

Um homem foi preso por tráfico de drogas na segunda-feira (25), durante patrulhamento da Polícia Militar no município de Itapeva.

Segundo a corporação, os policiais visualizaram o suspeito em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir a pé. A equipe realizou a abordagem e encontrou com o indivíduo 24 porções de cocaína e R$ 130 em dinheiro.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos:

* 0,006 kg de cocaína;

* R$ 130 em espécie.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo telefone 181, com sigilo garantido, ou pelo site Disque Denúncia SP.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a PM pelo telefone 190.