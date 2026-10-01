Eleitor pode imprimir e levar a colinha de papel para a votação

Com seis cargos em disputa nas Eleições 2026, a Justiça Eleitoral reforça a importância de o eleitor levar uma colinha em papel com os números das candidaturas escolhidas.

A anotação pode ser consultada dentro da cabine e ajuda a tornar a votação mais rápida, contribuindo também para reduzir filas. O celular, por outro lado, não pode ser levado para a cabine de votação.

A colinha disponibilizada na imagem pode ser impressa e preenchida previamente para ser levada no dia da eleição.

Neste ano, serão seis votos: deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente.