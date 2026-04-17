Motorista fica ferido após bater de frente com carreta na SP-258

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu no trevo entre Itapeva e Buri (SP). O motorista do carro foi socorrido pela concessionária e encaminhado ao Hospital de Itapeva (SP).

Um motorista ficou ferido após uma batida frontal contra uma carreta na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), no trevo do quilômetro 254, entre Itapeva (SP) e Buri (SP), na noite de quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro ficou preso entre as ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Itapeva (SP). Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O condutor da carreta ficou ileso.

Nas imagens gravadas por um motorista que passava pela rodovia, é possível observar que o carro ficou destruído após a batida, com pedaços espalhados pela pista. Outros veículos passam lentamente pelo local devido ao acidente. Veja no vídeo.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe da concessionária responsável pela rodovia realizou o atendimento à vítima. Quando a corporação chegou ao local, o homem já havia sido retirado das ferragens e recebia atendimento médico.

(Reproduzido do portal g1 Itapetininga)