Tenente-Coronel PM Ronny Emerson Gomes assume o comando do 54º BPM/I

O Tenente-Coronel PM Ronny Emerson Gomes assumiu oficialmente, no último dia 9 de junho, o comando do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Com mais de 28 anos de atuação na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o oficial possui uma trajetória marcada pelo exercício de funções operacionais e administrativas, acumulando experiência em diferentes áreas da corporação. Antes de assumir o novo posto, ele atuava na área do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado no município de Assis.

Ao assumir o comando do 54º BPM/I, o Tenente-Coronel Ronny Emerson Gomes passa a liderar as ações da unidade responsável pelo policiamento e pela segurança pública nos municípios abrangidos pelo batalhão.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, entre as prioridades da nova gestão estão a valorização do efetivo policial militar, o fortalecimento das ações de policiamento e a ampliação da proximidade entre a corporação e a comunidade.

O 54º BPM/I desempenha papel estratégico na promoção da segurança pública regional, atuando na prevenção e repressão à criminalidade, além do desenvolvimento de ações voltadas à proteção e ao bem-estar da população.

(Via Comunicação Social – 54º BPM/I)