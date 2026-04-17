Histórico: mulher assume pela primeira vez o comando-geral da PM de São Paulo

A coronel PM Glauce Anselmo Cavalli foi nomeada comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tornando-se a primeira mulher a assumir o posto máximo da corporação em seus 194 anos de história.

Com trajetória marcada por disciplina, liderança e dedicação à segurança pública, a oficial construiu carreira sólida na instituição, com atuação destacada na formação de policiais militares e na gestão de equipes.

Reconhecida pela excelência profissional e acadêmica, acumula condecorações e experiências que refletem o compromisso com a missão de servir e proteger a sociedade paulista. A nomeação é considerada um marco histórico e reforça a continuidade do trabalho institucional da PMESP.