Câmara de Buri instaura comissão processante para apurar supostas irregularidades em obras públicas

A Câmara Municipal de Buri aprovou, durante sessão ordinária realizada nesta terça-feira (12), a abertura de uma comissão processante para apurar supostas irregularidades envolvendo obras públicas da administração do prefeito Professor Germano Peschel.

O grupo será responsável por investigar denúncias relacionadas a reformas, compra de materiais e pagamentos de serviços que, segundo o documento apresentado à Câmara, teriam apresentado inconsistências. A comissão terá prazo de 90 dias para concluir os trabalhos e elaborar um relatório final, que posteriormente será analisado em plenário.

A denúncia foi protocolada por um morador do município e também cita a suposta falta de resposta do Executivo a requerimentos enviados pelo Legislativo dentro do prazo previsto.

Entre os pontos questionados estão o pagamento de cerca de R$ 14 mil por uma reforma social que, conforme a denúncia, não teria sido realizada, além da aquisição de portas novas para uma entidade de acolhimento de menores, embora as antigas supostamente tenham apenas recebido pintura. O documento ainda menciona obras que teriam sido pagas sem conclusão total ou executadas com materiais abaixo do padrão contratado.

A comissão processante será formada pelos vereadores Cláudia Maria, que assumirá a presidência, Leandro Mendes como relator, e Andreia Aparecida como membro.

Em nota, a Prefeitura informou que o prefeito já havia se pronunciado por meio de vídeo nas redes sociais, defendendo a apuração do caso. Segundo Germano Peschel, não existe qualquer irregularidade a ser escondida e, ao final da investigação, a denúncia deverá ser esclarecida, classificando a situação como “politicagem”.