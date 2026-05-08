Lira Itapevense apresenta concerto especial em homenagem ao Dia das Mães neste sábado

A tradicional Lira Itapevense realiza neste sábado, 09 de maio, um concerto especial em celebração ao Dia das Mães. A apresentação acontece às 20h, no Teatro de Bolso Prof.ª Terezinha Silva, com entrada gratuita.

Sob a regência do maestro Heliton Macedo, o espetáculo foi preparado com um repertório voltado à homenagem às mães, reunindo músicas clássicas e melodias conhecidas do público.

Reconhecida por sua trajetória histórica e atuação cultural em Itapeva, a Lira Itapevense promete levar ao público uma apresentação marcada pela emoção e pela valorização da música instrumental.

A expectativa é reunir famílias e apreciadores da música para uma noite especial em homenagem ao Dia das Mães. A orientação é para que o público chegue com antecedência, devido à capacidade limitada do espaço.

Serviço

• Concerto especial de Dia das Mães com a Lira Itapevense

• Data: sábado, 09 de maio

• Horário: 20h

• Local: Teatro de Bolso Prof.ª Terezinha Silva

• Entrada gratuita