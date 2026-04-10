Itapeva está com as inscrições abertas até o dia 7 de maio para 9 cargos públicos

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, está com as inscrições abertas para concurso público, que serão para os seguintes cargos públicos com os respectivos números de vagas: auxiliar de odontologia (1), motorista carteira D(6), motorista de transporte escolar (1), educador social (1), oficial de procuradoria (1), técnico de segurança do trabalho (1), fonoaudiólogo (2), médico psiquiatra (2) e psicólogo (3).

Lembrando que o concurso público atende ao Edital 01/2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 2860, do dia 27 de março de 2026, sexta-feira, páginas 4 a 52, sendo que todas as informações se encontram no presente edital.

Os candidatos devem fazer as suas inscrições de hoje (6 de abril) a 7 de maio pelo endereço eletrônico: www.institutomais.org.br e as provas objetivas estão marcadas para o dia 14 de junho.