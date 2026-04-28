Sebrae-SP abre inscrições para concurso de valorização da produção artesanal

Iniciativa reconhece qualidade, inovação e boas práticas no artesanato, ampliando oportunidades de mercado para produtores de todo o país

Estão abertas até o dia 30 de abril, as inscrições para o 6º Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato, uma das principais iniciativas de reconhecimento do setor no país. A premiação realizada pelo Sebrae tem como objetivo destacar as 100 unidades produtivas mais competitivas do Brasil, valorizando critérios como qualidade, inovação, identidade cultural e boas práticas de gestão.

Criado em 2006, o prêmio se consolidou como referência na América Latina, contribuindo para ampliar a visibilidade do artesanato brasileiro e gerar novas oportunidades de mercado para os produtores.

Podem participar instituições formalizadas que atuam na produção artesanal, como microempreendedores individuais (MEIs), cooperativas, associações e empresas com CNPJ válido. Para se inscrever, cada unidade produtiva deve cadastrar três produtos, preenchendo uma ficha com informações detalhadas, incluindo autoavaliação, além do envio de três fotos de cada item — frente, lateral e com embalagem — e um texto de até 200 palavras sobre a origem e proposta da peça.

Os produtos inscritos podem abranger diferentes categorias, como brinquedos e jogos, joias, vestuário, acessórios e objetos de uso pessoal, lembranças e souvenires, objetos religiosos e de devoção, itens de cama, banho e mesa, produtos utilitários e, ainda, móveis, iluminação e decoração.

O processo de seleção ocorre em três etapas. Na primeira fase, são escolhidas 300 unidades com base em critérios como inovação, estética, qualidade técnica, valor simbólico e funcionalidade, considerando tanto a autoavaliação quanto a análise de jurados. Na etapa seguinte, 200 finalistas são definidos a partir de aspectos relacionados à gestão, como condições de trabalho, compromisso socioambiental, experiência comercial e estratégias de diferenciação. Já na fase final, um júri seleciona as 100 unidades vencedoras.

Além do reconhecimento nacional, os premiados terão acesso a benefícios importantes, como participação no evento de premiação com apoio para deslocamento e hospedagem, convite para ações de promoção comercial, oportunidade de expor produtos em grandes eventos e autorização para utilizar o selo “Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato – 6ª edição” por três anos. Os vencedores também recebem certificado oficial e têm seus produtos divulgados no catálogo do prêmio. Informações e edital completo podem ser acessados por meio do link https://premiosebraetop100deartesanato.awardsplatform.com.