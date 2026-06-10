Anhanguera de Itapeva lança o 1º Concurso de Bolsas deste ciclo com bolsa de 100% para graduação!

Agora ficou ainda mais fácil transformar o seu futuro. Após realizar sua matrícula, basta responder à pergunta: “Qual jogada de craque vai virar o jogo da sua carreira?” e você já estará concorrendo a uma bolsa de 100% durante todo o curso de graduação.
Não perca essa oportunidade de estudar em uma das maiores instituições de ensino do país e investir no seu futuro sem pagar mensalidade.
Mais informações:
WhatsApp Comercial (15) 99144-1054
Faculdade Anhanguera de Itapeva.
Aqui, o seu esforço ganha força.