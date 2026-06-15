Bom Sucesso de Itararé abre concurso público com salários de até R$ 7,6 mil

A Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé (SP) está com inscrições abertas para um concurso público destinado ao preenchimento de vagas em diversos setores da administração municipal. Os interessados podem se inscrever pelo site.

As vagas são destinadas a candidatos com níveis de escolaridade que vão do ensino fundamental incompleto ao ensino superior. Os salários variam entre R$ 2.541 e R$ 7.617, conforme o cargo pretendido, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Ao todo, são 16 vagas na cidade. Entre elas, estão cirurgião-dentista, enfermeiro e fonoaudiólogo. Confira a lista completa:

Agente de Combate às Endemias (2 vagas);

Assistente Social (1 vaga);

Cirurgião-Dentista (2 vagas);

Enfermeiro Padrão (1 vaga);

Escriturário (2 vagas);

Farmacêutico (1 vaga);

Fiscal (2 vagas);

Fonoaudiólogo (1 vaga);

Médico Padrão (1 vaga);

Operador de Máquinas (2 vagas);

Terapeuta Ocupacional (1 vaga).

O prazo das inscrições se encerra em 26 de junho, com a prova prevista para o dia 12 de julho. As taxas de inscrição variam entre R$ 24 a R$ 35, de acordo com a escolaridade exigida para o cargo.

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado uma única vez.

Os candidatos às vagas de operador de máquinas passarão por uma prova prática, enquanto os agentes de combate às endemias terão uma etapa voltada à comprovação de requisitos.

(Via portal g1/ tv Tem)