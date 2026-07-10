Prefeitura de Itararé abre inscrições para concurso público para Técnico de Enfermagem

A Prefeitura de Itararé informa que estão abertas as inscrições para o Concurso Público nº 2/2026, destinado ao preenchimento de cargos efetivos na área da Saúde. O período de inscrição vai de 07 a 20 de julho de 2026, até as 21h, e o procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site www.publiconsult.com.br.

O concurso oferece sete vagas, sendo uma para o cargo de Técnico de Enfermagem e seis para Técnico de Enfermagem – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Para ambas as funções, é exigido Ensino Médio completo, curso Técnico em Enfermagem e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

O cargo de Técnico de Enfermagem possui jornada de 40 horas semanais e vencimento base de R$ 2.948,01. Já para Técnico de Enfermagem – SAMU, o vencimento base é de R$ 2.653,21, com jornada em regime de escala 12×36 horas. Os dois cargos contam ainda com adicional de insalubridade previsto na legislação vigente.

A taxa de inscrição é de R$ 31,28 para ambos os cargos e o pagamento poderá ser efetuado até o dia 20 de julho. O edital também prevê a possibilidade de redução de 50% no valor da inscrição para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos na legislação municipal.

A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho (domingo), no município de Itararé. Os candidatos ao cargo de Técnico de Enfermagem realizarão a avaliação às 9h, enquanto os inscritos para Técnico de Enfermagem – SAMU farão a prova às 14h. A confirmação oficial dos horários e dos locais será publicada posteriormente em edital de convocação.

Os interessados devem consultar atentamente o edital completo, disponível no site da Publiconsult ou no Diário Oficial do Município https://dosp.com.br/exibe_do?i=ODQ1NzM2 onde constam todas as informações sobre inscrições, conteúdo programático, cronograma, requisitos para os cargos e demais etapas do concurso.

A Prefeitura de Itararé reforça que o concurso representa mais uma oportunidade de ingresso no serviço público municipal, fortalecendo a equipe da saúde e ampliando a capacidade de atendimento à população com profissionais qualificados.