Concurso Público da Prefeitura de Itapeva tem oportunidades em todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura Municipal de Itapeva/SP está com inscrições abertas para o seu Concurso Público que visa o preenchimento de 743 vagas, sendo 23 imediatas e 720 cadastro reserva, para cargos públicos em todos os níveis de escolaridade.

Com salários que variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.721,43, as oportunidades são para:

✓ Auxiliar de Odontologia, Motorista Carteira D, Motorista Transporte Escolar (Fundamental completo);

✓ Educador Social, Oficial de Procuradoria, Técnico de Segurança do Trabalho (Médio/Técnico completo);

✓ Fonoaudiólogo, Médico Psiquiatra e Psicólogo (Superior completo).

As inscrições poderão ser realizadas até 07 de maio de 2026 somente no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), empresa organizadora do certame.

A taxa de inscrição poderá ser paga, em toda rede bancária, até o dia 08 de maio de 2026. Os valores variam de acordo com o nível de escolaridade.

As Provas Objetivas serão realizadas na data prevista de 14 de junho de 2026. Os horários e locais de Prova serão disponibilizados por meio de Edital de Convocação a ser publicado nos sites do Instituto Mais e da Prefeitura Municipal de Itapeva/SP, bem como divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Itapeva.

O Instituto Mais disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), através do telefone (11) 2539-0919 e do e-mail sac@institutomais.org.br, o atendimento é feito de segunda à sexta-feira das 9h às 12h ou das 14h às 17h, exceto feriados.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/ItapevaCP01-2026