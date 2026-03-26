Justiça condena réu a mais de 85 anos por crime que chocou Apiaí

Após mais de 10 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Apiaí definiu, nesta semana, o desfecho de um dos casos de maior repercussão recente na cidade. O réu Edinei Antônio Vieira foi condenado a 85 anos, 8 meses e 29 dias de prisão, além do pagamento de R$ 1 milhão em indenização às vítimas.

O crime, ocorrido há cerca de dois anos, causou forte comoção na comunidade local e mobilizou a atenção da população ao longo de toda a investigação e do julgamento.

Durante o processo, o acusado negou envolvimento, afirmando não conhecer as vítimas e alegando que esteve no município apenas para verificar questões relacionadas à sua escala de trabalho, mencionando ainda uma viagem com a noiva. A defesa também questionou pontos da investigação, incluindo a perícia e a ausência de vestígios que, segundo a argumentação, poderiam gerar dúvidas sobre a autoria.

Por outro lado, o Ministério Público sustentou que o conjunto de provas apresentado era consistente e suficiente para comprovar a responsabilidade do réu. Após a análise dos argumentos, os jurados acolheram a tese da acusação, reconhecendo a autoria e a gravidade dos crimes.

A decisão marca um momento importante para o encerramento judicial do caso, que teve grande impacto em Apiaí. As vítimas, Josilene, Gabriel e Arthur, foram lembradas ao longo do julgamento, que foi acompanhado com atenção por moradores da cidade.

A sentença ainda cabe recurso.

(Com informações da página Apiaienses Bravos)