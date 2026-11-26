Por Raquel Amorin
No dia 16 de dezembro, quarta-feira, a partir das 19h, o The Square Pub, em Itapeva, será palco da tradicional Confraternização Anual Rock’n’Roll, promovida pelos grupos de WhatsApp da região “I 🖤 ROCK ‘n ROLL” e “The Rock Burns”.
A noite contará com boa comida, bebidas, dança, diversão e muita música ao som da banda Retrô Hits, trazendo grandes clássicos do rock de todos os tempos!
Os ingressos antecipados custam apenas R$ 15,00 e podem ser adquiridos pelos WhatsApp:
– Dox: (15) 99776-6744
– Léo: (15) 99704-4466
– Fourlan Nogueira: (15) 99711-1335
Vamos celebrar a amizade e a paixão pelo rock!
Long live Rock’n’Roll! 🤘