Sebrae-SP mobiliza empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira para Congresso Regional em Avaré

Missões empresariais gratuitas levarão participantes de diferentes municípios ao evento

O Sebrae-SP participa do 3º Congresso Regional de Desenvolvimento Econômico do Vale do Paranapanema, que será realizado no dia 18 de novembro, a partir das 12h, no Complexo ECO, em Avaré. A iniciativa reunirá empresários, empreendedores, lideranças e especialistas para discutir inovação, empreendedorismo, oportunidades de negócios e estratégias para o desenvolvimento econômico regional.

Com o tema “Grandes nomes. Grandes ideias. Um grande encontro”, o congresso contará com a participação de nomes de destaque nacional, como o professor e filósofo Mario Sergio Cortella e o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Giba. A programação também abordará temas como posicionamento profissional, protagonismo feminino, agronegócio, inovação no cooperativismo e estratégias tributárias para empresas.

Um dos destaques da participação do Sebrae-SP será a mobilização de empreendedores dos municípios de Apiaí, Capão Bonito, Guapiara, Itapeva e Itararé, por meio de missões empresariais organizadas em parceria com as associações comerciais. A proposta é ampliar o acesso dos pequenos negócios ao conhecimento, estimular conexões e proporcionar novas oportunidades de relacionamento e desenvolvimento empresarial.

O gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, destaca a importância de aproximar os empreendedores das iniciativas que contribuem para o fortalecimento da economia regional.

“Participar de um encontro como este é uma oportunidade de ampliar horizontes, adquirir conhecimento e estabelecer conexões que podem se transformar em novos negócios. Nosso objetivo é facilitar o acesso dos empreendedores da região a iniciativas como essa, promovendo a integração entre os municípios e fortalecendo o ambiente de negócios. Quando aproximamos empresários, instituições e lideranças, criamos condições para que novas oportunidades de desenvolvimento aconteçam”, afirma Nakamura.

Além da programação de palestras e conteúdos voltados ao desenvolvimento econômico, o congresso contará com uma área de estandes destinada à exposição de empresas, produtos e serviços, promovendo a valorização dos negócios e da produção regional.

Entre os participantes do Sudoeste Paulista e do Alto Vale do Ribeira estarão a Associação de Artesãos de Itararé, que terá a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido pelos artesãos do município, e Nelson Jorge, produtor do azeite Bene, de Bom Sucesso de Itararé.

A participação dos expositores reforça a importância de dar visibilidade à diversidade produtiva dos municípios, valorizando o empreendedorismo, a identidade regional e os pequenos negócios.

Para o Sebrae-SP, iniciativas como essa contribuem para aproximar os empreendedores de novos mercados, estimular parcerias comerciais e fortalecer a economia dos territórios.

Sobre o congresso

O 3º Congresso Regional de Desenvolvimento Econômico do Vale do Paranapanema é realizado pela ACIAPAR (Associação Comercial e Empresarial do Vale do Paranapanema) e pela RA-10 (Região Administrativa do Vale do Paranapanema), com apoio do Sebrae-SP, Sicredi, Sicoob Crediceripa, Unimed Avaré, Holambra Cooperativa Agroindustrial, Equifax e ACE Shopping.

O evento será realizado no dia 18 de novembro, a partir das 12h, no Salão de Eventos Ecoblue, no Complexo ECO, localizado à Rodovia João Mellão, km 273,5 (SP-255), na Represa Jurumirim, em Avaré.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da Associação Comercial de Paranapanema, pelo telefone (14) 99619-4464, ou nas associações comerciais dos municípios participantes.

SERVIÇO

‘3º Congresso Regional de Desenvolvimento Econômico do Vale do Paranapanema’

Data: 18 de novembro

Local: Salão de Eventos Ecoblue – Complexo ECO

Endereço: Rodovia João Mellão, km 273,5 (SP-255), Represa Jurumirim – Avaré

Embarque Apiaí / Guapiara / Capão Bonito

8h30: Apiaí – Associação Comercial (ACIA)

9h30: Guapiara – Posto na rotatória da entrada da cidade

10h30: Capão Bonito – Posto Shiokawa (na rotatória)

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/9ViCdjhDV8

Embarque Itapeva

Saída: 10h

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP

Endereço: Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/ZVLjX90pq4

Embarque Itararé

Saída: 11h

Local: Terminal Rodoviário de Itararé

Endereço: Rua Frei Caneca, 1355 – Vila João Adolfo

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/upEKf8bC2c