Itaberá se prepara para receber a Copa Internacional de Futebol de Base 2026

Entre os dias 11 e 18 de julho, Itaberá sediará a Copa Internacional de Futebol de Base 2026, evento esportivo que deverá reunir cerca de 1.500 pessoas, entre atletas, integrantes de comissões técnicas, familiares e visitantes, movimentando o município ao longo de toda a semana.

Além das disputas em campo, a competição deve gerar impacto na economia local, com expectativa de aumento na procura por serviços de hospedagem, alimentação, comércio e abastecimento.

Hotéis, restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, farmácias e postos de combustíveis estão entre os setores que poderão ser beneficiados com a presença dos participantes e visitantes.

O evento também representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade do município e fortalecer o turismo esportivo, destacando a capacidade de Itaberá para receber competições de grande porte.

A competição reunirá equipes das categorias de base de diferentes localidades, promovendo a integração entre os participantes, o incentivo à prática esportiva e a valorização de jovens talentos do futebol.

As informações sobre a competição, incluindo programação, horários e locais das partidas, serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Itaberá ao longo do evento.