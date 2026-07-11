Copa Cidade de Futebol Regional acontece neste final de semana

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizará nos dias 11 e 12 de julho, rodadas decisivas da Copa Cidade de Itapeva de Futebol Regional. As partidas reunirão equipes da região na disputa por uma vaga nas fases finais da competição.

No dia 11 de julho (sábado), às 15h, acontece a semifinal da categoria 50tão entre Apiaí Master e Batuira/Alegreia.

Já no dia 12 de julho (domingo), às 9h30, será realizada a partida válida pelas quartas-de-final da categoria 40tinha entre E.C. Taipinha e Finos da Bola.

Os jogos serão disputados no Estádio Municipal Ali Mohamad, localizado no Jardim Maringá, espaço que vem recebendo grandes confrontos da competição e proporcionando momentos de integração entre atletas, familiares e torcedores.

A Copa Cidade de Itapeva reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao esporte, à qualidade de vida e à valorização do futebol regional, promovendo lazer, convivência e fortalecendo o esporte amador.

A Secretaria Municipal de Esportes convida toda a comunidade para prestigiar os jogos e apoiar as equipes nesta importante etapa da competição.