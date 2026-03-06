Itapeva abre inscrições para a Copa Cidade de Damas

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), confirmou a realização da Copa Cidade de Itapeva – Damas. O torneio municipal está marcado para o dia 28 de março e promete movimentar os entusiastas do esporte mental na região.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 04 e 20 de março, de forma totalmente gratuita. A competição é aberta aos naipes masculino e feminino, dividida nas categorias Juvenil (até 17 anos) e Adulto (18 anos ou mais).

Para garantir uma vaga, os interessados devem se dirigir à SEMJEL – Polo Centro, situada na Avenida Paulina de Morais, 438, Vila Ophelia (em frente à Praça de Eventos). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (15) 98161-0501. Prepare suas peças, desafie seus adversários e mostre seu talento em um dos eventos mais tradicionais do tabuleiro itapevense!