Copa do Mundo deve impulsionar pequenos negócios no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira

Pesquisa do Sebrae-SP aponta que empreendedores apostam em promoções, produtos temáticos e ações nas redes sociais para aumentar as vendas durante o torneio

A Copa do Mundo deve beneficiar 791 mil pequenos negócios do Estado de São Paulo, sendo 698 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 93 mil micro e pequenas empresas. É o que mostra pesquisa do Sebrae-SP sobre as expectativas e estratégias dos empreendedores em relação a um dos maiores eventos esportivos do mundo, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A pesquisa indica que o campeonato mundial de futebol está no radar dos empresários: 74% dos empreendedores em segmentos potencialmente beneficiados pela realização do evento estão se preparando e 24% pretendem se preparar. Apenas 2% não pretendem se organizar para a data.

O levantamento apontou quais são as ações previstas pelos empresários para aproveitar as oportunidades de alavancar as vendas. Criar promoções, combos ou kits temáticos foi a mais citada com 50%. Lançar ou adaptar produtos/serviços com o tema da Copa foi citada por 44%.

Intensificar a divulgação nas redes sociais e outros canais apareceu com 38%. Em seguida se destacam: ampliar o estoque ou a capacidade produtiva (36%), decorar o espaço físico ou canais digitais com o tema (33%) e ajustar o horário de funcionamento (26%).

Felipe Ferreira de Barros, coordenador de pesquisas do Sebrae-SP, destaca que a pesquisa mostrou quais os resultados alcançados pelas empresas que investiram em alguma ação na Copa de 2022, como aumento do número de clientes, alta no faturamento e atração de novos clientes. “O fato de apenas 4% não notarem resultados relevantes comprova que as estratégias adotadas geraram impactos positivos. É importante destacar que não são apenas bares e restaurantes que podem lucrar com a Copa. Com planejamento e criatividade, os mais variados negócios podem se beneficiar com a competição”, afirma.

Segundo os empreendedores, os principais ganhos potenciais identificados com a realização do Copa do Mundo 2026 são: aumento do número de clientes (26%), crescimento do faturamento (19%) e conquista de novos clientes (16%). Por outro lado, os desafios a serem enfrentados pelos pequenos negócios são: aumento de custos (28%); concorrência das grandes empresas (27%) e concorrência elevada (27%).

No Sudoeste Paulista, o empreendedor Fernando Moreira, proprietário de um bar na área central, já está organizando uma programação especial para atrair clientes durante os jogos. “Vamos transmitir todas as partidas da Copa do Mundo e criar um ambiente especial para os torcedores. Além do cardápio que os clientes já conhecem, fechamos uma parceria com a Ambev para oferecer uma promoção de chopp durante os jogos. A expectativa é aumentar o movimento e aproveitar a oportunidade para atrair novos clientes”, afirma.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, a Copa do Mundo representa uma oportunidade importante para os pequenos negócios ampliarem sua visibilidade e fortalecerem suas vendas. “Os resultados observados em edições anteriores mostram que eventos de grande alcance mobilizam consumidores e criam oportunidades para diversos segmentos da economia. Com planejamento, criatividade e ações voltadas ao público, os pequenos negócios podem aumentar o faturamento, conquistar novos clientes e fortalecer sua presença no mercado durante o período da competição”, destaca.

A pesquisa completa pode ser acessada aqui.

Metodologia

A pesquisa Copa do Mundo 2026 foi elaborada a partir de duas sondagens. A primeira sondagem, a partir da qual foi realizada a projeção do número de pequenos negócios potencialmente beneficiados, foi realizada por telefone, em abril. Trata-se de um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, realizada com a colaboração da Fundação Seade. A sondagem com as empresas em segmentos potencialmente beneficiados foi realizada pelo Instituto Consulting do Brasil. O levantamento foi realizado por e-mail, entre 1º de abril e 26 de abril.

Negócio Camisa 10

O Sebrae-SP tem uma série de conteúdos para auxiliar os pequenos negócios a vender mais na Copa do Mundo. Os materiais podem ser acessados no link.