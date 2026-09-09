Copa Cidade de Futsal Infantil terá mais três finais nesta quarta-feira

A Copa Cidade de Futsal Infantil de Itapeva terá mais três decisões nesta quarta-feira (9), pelas categorias Sub-7, Sub-10 e Sub-12. As partidas serão realizadas a partir das 19h30, no Ginásio do CCE.

No último sábado (5), foram disputadas duas finais. Pela categoria Sub-15, o Unidos da Bicuda venceu o Fut Craques Manchester United por 4 a 1 e ficou com o título. Pedro Henrique, do time vice-campeão, foi o artilheiro da categoria, com oito gols, enquanto João Victor, do Unidos da Bicuda, recebeu a premiação de melhor defesa.

Na categoria Sub-13, o Unidos da Bicuda também conquistou o campeonato ao derrotar o Fut Craques Milan por 4 a 1. Brayan Gomes, do Fut Craques Inter de Milão, terminou como artilheiro, com 12 gols. A defesa menos vazada ficou com o goleiro Kobata, do Unidos da Bicuda.

As finais desta quarta-feira encerram a competição nas três categorias restantes.