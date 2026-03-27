Próximos confrontos da Copa Cidade de Itapeva de Futebol Regional acontecem neste final de semana

A agenda dos próximos jogos da Copa Cidade de Itapeva Regional de Futebol segue neste final de semana. A competição, que reúne equipes de toda a região, promete movimentar o cenário esportivo local com partidas decisivas e muita emoção para os torcedores.

Todos os confrontos acontecerão no Estádio Municipal Ali Mohamad, localizado no Jardim Maringá. A programação contempla as categorias “50tão” e “40tinha“, com jogos agendados para este fim de semana.

Confira a tabela:

Sábado (28 de março) – Categoria 50tão

16h00: Batuíra Futebol & Alegria x Inter de Litrão Itapeva/SP

Domingo (29 de março) – Categoria 40tinha

08h30: Guarani Futebol Clube Itapeva/SP x Alaska Itapeva/SP

10h00: Taquarivaí Veteranos x Master Nova Campina

A comunidade e os amantes do esporte estão convidados para prestigiar os atletas e apoiar o futebol regional. A entrada é gratuita e a expectativa é de arquibancadas cheias para acompanhar o desempenho dos veteranos da região.