Coro Mater Dei, de Itapeva, participa de momento histórico ao lado do Coro da Capela Sistina em São Paulo

O Coro Mater Dei, de Itapeva (SP), representou a cidade e a Diocese de Itapeva em um dos mais importantes acontecimentos da música sacra realizados no Brasil. No dia 5 de julho de 2026, o grupo participou da programação oficial da histórica visita do Coro da Capela Sistina ao país, na Catedral Metropolitana de São Paulo.

A programação contou com a Santa Missa, solenemente cantada pelo Coro da Capela Sistina, seguida de um concerto que reuniu milhares de fiéis e apreciadores da música sacra. A turnê marca a primeira apresentação do coro oficial do Vaticano na América Latina em mais de seis séculos de história, consolidando-se como um acontecimento de grande relevância para a Igreja e para a cultura musical.

Durante a visita, alguns integrantes do Coro Mater Dei tiveram a oportunidade de conhecer o diretor do Coro da Capela Sistina, Monsenhor Marco Pavan, registrando uma fotografia com o maestro. Outro momento marcante foi a gravação de uma mensagem em vídeo feita pelo organista oficial do coro, Josep Solé Coll, que enviou uma saudação especial ao Coro Mater Dei, gesto recebido com grande emoção pelos integrantes.

A programação também proporcionou ao grupo a oportunidade de interpretar a obra “Prova de Amor Maior” ao lado de Padre José Weber, compositor da canção e uma das maiores referências da música litúrgica brasileira. A apresentação representou um momento de profundo significado para os coralistas.

Para o Coro Mater Dei, a participação nesse evento histórico reafirma seu compromisso com a excelência da música sacra, a liturgia e a evangelização por meio do canto. A experiência representa um marco não apenas para o grupo, mas também para a cidade de Itapeva e para a Diocese de Itapeva, evidenciando o crescimento da música litúrgica na região e fortalecendo seus laços com a tradição musical da Igreja Católica.

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