Corredor de Nova Campina conquista 3º lugar geral em corrida da Unimed

O corredor Gabriel Henrique Alves de Oliveira, morador de Nova Campina, conquistou o 3º lugar geral na prova de 5 quilômetros da Corrida da Unimed.

Gabriel completou o percurso em 17 minutos e 53 segundos, com ritmo médio de 3min35s por quilômetro, garantindo o pódio na categoria Masculino Geral.

Morador de Nova Campina, o atleta busca apoio para continuar representando o município em competições esportivas. A conquista reforça o nome da cidade nas provas de corrida de rua e destaca o desempenho do atleta no cenário regional.