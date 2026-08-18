Grupos de Itapeva e região se destacam na Corrida do 54º BPM/I

Grupos de corrida de Itapeva e região marcaram presença na 1ª Corrida de Rua e Caminhada “Sentinelas da Fronteira”, realizada no último domingo (16) pelo 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

O destaque ficou para as equipes que conquistaram troféus na categoria de maior número de participantes. A Tudo Junto e Misturado ficou com o 1º lugar, seguida pela Nutriceller, em 2º, e pela Team Bora Correr, que conquistou a 3ª colocação.

A participação das equipes reforçou a presença e a força dos grupos de corrida da região em um evento que reuniu centenas de participantes em Itapeva.