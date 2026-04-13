Corrida e Caminhada Contra o Câncer mobiliza população em Itapeva

A cidade de Itapeva foi palco, no último domingo (12), da Corrida e Caminhada Contra o Câncer, evento promovido pela Santa Casa de Misericórdia de Itapeva que reuniu centenas de participantes em uma ação voltada à conscientização e ao apoio à causa.

A iniciativa teve como principal objetivo reforçar a importância do diagnóstico precoce e incentivar a adoção de hábitos de vida saudáveis, além de ampliar a rede de apoio a pacientes em tratamento no município. O evento contou com a participação de moradores de diferentes faixas etárias, que percorreram as ruas da cidade em um clima de engajamento e solidariedade.

Além do aspecto esportivo, a mobilização destacou o papel de ações comunitárias no enfrentamento ao câncer, promovendo informação e integração social.

A realização contou com apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio de setores como a Guarda Civil Municipal (GCM), responsável pela organização do trânsito e segurança durante o percurso, e da Secretaria de Esportes, que prestou suporte logístico ao evento.