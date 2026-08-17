1ª Corrida de Rua e Caminhada do 54º BPM/I reúne centenas de participantes em Itapeva

A manhã deste domingo (16) foi marcada por esporte, saúde e celebração em Itapeva com a realização da 1ª Corrida de Rua e Caminhada “Sentinelas da Fronteira”, promovida em comemoração aos 20 anos de criação do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I).

O evento reuniu centenas de participantes, entre corredores, caminhantes, famílias, crianças e amigos, que ocuparam as ruas da cidade durante a programação.

Além de incentivar a prática esportiva e a qualidade de vida, a iniciativa também marcou as duas décadas de atuação do 54º BPM/I na região. A atividade contou com a participação da comunidade, parceiros e colaboradores que contribuíram para a realização do evento.

Para a Polícia Militar, a corrida e a caminhada representaram mais do que uma competição esportiva, sendo também uma oportunidade de reunir a população em um momento de confraternização e celebrar a trajetória do batalhão ao longo de 20 anos.

Ao final da programação, a corporação agradeceu aos participantes, apoiadores, parceiros e colaboradores que contribuíram para a realização da primeira edição do evento.