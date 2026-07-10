Corrida de rua ganha força em Itapeva e região e consolida nova cultura esportiva

Mais do que um esporte, a corrida de rua se transformou em um verdadeiro movimento social. Em Itapeva e em toda a região sudoeste paulista, é cada vez mais comum ver grupos ocupando ruas, avenidas, praças e estradas logo nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde, reunindo atletas experientes, iniciantes e pessoas que encontraram na corrida uma forma de cuidar da saúde, fazer amizades e superar limites.

O fenômeno acompanha uma tendência nacional. O Brasil vive atualmente um dos maiores momentos da história das corridas de rua, com um crescimento significativo no número de praticantes e eventos esportivos realizados em todo o país.

Em Itapeva, Itararé, Capão Bonito, Buri, Nova Campina e diversas cidades da região, as equipes e assessorias esportivas vêm crescendo rapidamente, assim como o número de participantes em provas de 5 km, 10 km, meia maratona. O que antes era considerado um esporte de nicho hoje reúne famílias inteiras, crianças, jovens e idosos em busca de qualidade de vida e bem-estar.

A corrida também se destaca pelo espírito de comunidade e incentivo mútuo. Diferentemente de muitas modalidades, o principal adversário costuma ser o próprio relógio e os próprios limites pessoais. A cada prova concluída, independentemente do tempo registrado, há uma conquista individual a ser celebrada.

Outro reflexo desse crescimento é o calendário cada vez mais movimentado da região. Diversas provas já estão confirmadas para os próximos meses, algumas ainda com inscrições abertas e outras já com vagas esgotadas, demonstrando a força e a popularidade da modalidade entre os corredores locais.

Confira abaixo as corridas já anunciadas para Itapeva e região, além da situação das inscrições de cada evento.

A valorização da corrida de rua representa mais do que incentivo ao esporte. Significa investir em saúde, qualidade de vida, turismo esportivo e integração social, fortalecendo uma modalidade que veio para ficar e que, a cada amanhecer, conquista novos adeptos pelas ruas da nossa região.