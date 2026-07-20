Atletas de Itapeva conquistam pódios na Corrida do Dino, em Buri

Atletas da equipe Tudo Junto e Misturado representaram Itapeva na Corrida do Dino, realizada em Buri (SP), e conquistaram resultados de destaque na competição, levando troféus para a cidade.

A participação da equipe foi marcada pela dedicação, disciplina e superação dos competidores, que enfrentaram o percurso e alcançaram importantes colocações, incluindo diversas posições no pódio.

Além dos resultados esportivos, a presença dos atletas reforça o incentivo à prática da corrida e do esporte como ferramenta de promoção da saúde, qualidade de vida e integração entre os participantes.

A equipe destacou o empenho de todos os corredores que participaram da prova, com reconhecimento especial aos atletas que conquistaram troféus. O desempenho também serve de incentivo para que mais pessoas pratiquem atividades físicas e busquem superar seus próprios desafios por meio do esporte.