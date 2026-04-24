Corrida marca comemoração dos 135 anos de Itaberá e reúne atletas da região

A Itaberá celebrou seus 135 anos com a realização de uma corrida comemorativa que reuniu atletas e público em um evento marcado pela participação e integração comunitária. A atividade integrou a programação de aniversário do município e mobilizou competidores de diferentes idades.

De acordo com a organização, a prova foi considerada um sucesso, destacando o envolvimento dos participantes e o clima festivo ao longo do percurso. A iniciativa teve como objetivo incentivar a prática esportiva e promover momentos de lazer para a população.

A Prefeitura de Itaberá agradeceu aos atletas pela presença e ressaltou a importância do apoio de patrocinadores para a realização do evento. Empresas e comerciantes locais contribuíram com a estrutura e viabilização da corrida, reforçando a parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

As fotos oficiais da corrida foram disponibilizadas online para acesso público, permitindo que participantes e moradores possam rever os principais momentos da celebração.

A administração municipal informou ainda que novas edições do evento devem ser realizadas nos próximos anos, mantendo a proposta de incentivar o esporte e fortalecer as comemorações do aniversário da cidade.