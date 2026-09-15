Itapeva recebe 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão

Evento reuniu atletas, famílias e comunidade em uma manhã de esporte, inclusão e solidariedade

Itapeva recebeu, no último domingo (13), a 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão, evento que reuniu corredores, caminhantes, crianças, famílias e equipes esportivas em uma manhã marcada pela prática de atividades físicas e pela solidariedade.

Promovida pela Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região – Luz da Visão, a iniciativa teve como proposta unir esporte, saúde, inclusão e responsabilidade social. A programação contou com corrida, caminhada e uma modalidade voltada ao público infantil.

A concentração, largada e chegada aconteceram na Praça de Eventos Zico Campolim. Os participantes puderam optar pelos percursos de corrida e caminhada, enquanto a Corrida Kids proporcionou um momento especial para as crianças.

Além do caráter esportivo, a iniciativa também esteve ligada ao trabalho desenvolvido pela Luz da Visão, instituição que presta atendimento e assistência a pessoas com deficiência visual em Itapeva e região. A organização também incentivou a doação de itens de higiene pessoal destinados aos assistidos pela entidade.

A manhã contou ainda com a participação de diversas equipes de corrida da cidade e da região. Entre os destaques individuais, o atleta Donizete Fernando, conhecido como “Minhoca” entre os colegas, conquistou o primeiro lugar na classificação masculina, representando a equipe Mamex/Tudo Junto e Misturado.

Mais do que uma competição, a 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão proporcionou um momento de integração entre atletas e comunidade, reforçando a importância da atividade física e da solidariedade.

Confira nas fotos os principais momentos da 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão em Itapeva.

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Fotos: Nilton Silva