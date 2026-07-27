2º lote de inscrições é aberto para a 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão, em Itapeva

Os atletas e amantes da caminhada já podem garantir participação na 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão, que será realizada no dia 13 de setembro de 2026, em Itapeva (SP). A organização anunciou a abertura do 2º lote de inscrições, com vagas limitadas.

Promovido pela Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região – Luz da Visão, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a inclusão e reunir participantes de diferentes idades em um dia dedicado ao esporte, à saúde e à superação.

A expectativa é reunir corredores e caminhantes da região em uma programação voltada à qualidade de vida e à integração da comunidade. Segundo a organização, as vagas do segundo lote são limitadas e permanecerão disponíveis até a próxima mudança de lote ou enquanto houver disponibilidade.

As inscrições podem ser realizadas pelo link:

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Para mais informações, os interessados também podem entrar em contato pelo WhatsApp (15) 99861-1732.

Serviço

Evento: 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão

Data: 13 de setembro de 2026

Local: Itapeva (SP)

Inscrições: 2º lote aberto, com vagas limitadas.